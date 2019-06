Argentina marca encontro com o Brasil nas meias-finais da Copa América

A Argentina avançou para as meias-finais da Copa América, esta sexta-feira, em que tem encontro marcado com o grande rival, o Brasil.

Com golos de Lautaro Martínez, aos 10 minutos, e Giovani Lo Celso, aos 75, a equipa das "pampas" derrotou a Venezuela, nos quartos de final, e garantiu lugar no lote das quatro melhores seleções sul-americanas.

Jhon Murillo, avançado do Tondela, foi titular pela Venezuela. Renzo Saravia, novo lateral-direito do FC Porto, não saiu do banco argentino.

A Argentina vai, agora, discutir com o Brasil, no grande clássico do futebol americano de seleções, um lugar na final da Copa América.