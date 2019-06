EUA batem França e estão nas meias-finais do Mundial feminino

Os Estados Unidos da América garantiram presença nas meias-finais do Mundial feminino de futebol, esta sexta-feira, com uma vitória sobre a França, anfitriã da competição.

As campeãs do mundo entraram em campo praticamente a ganhar, com um golo de Megan Rapinoe - a jogadora que causou burburinho, esta semana, por garantir que não irá à Casa Branca se vencer o Mundial -, aos cinco minutos. O resultado de 1-0 manteve-se até ao fim da primeira parte, caracterizada pelo trabalho defensivo dos Estados Unidos, que mantiveram a França sempre bem longe da área e do perigo.

A segunda parte foi bem diferente, com uma grande entrada da seleção francesa e nervosismo aparente das americanas. No entanto, quando as coisas começavam a ficar mais complicadas, Tobin Heath fez magia pela direita do ataque e assistiu de bandeja para Rapinoe, que não perdoou.

Os EUA voltavam a ter o controlo do jogo. Porém, quando o videoárbitro anulou um golo a Tobin Heath por fora-de-jogo, a França acreditou.

Na sequência de um livre, Wendie Renard subiu ao segundo andar e cabeceou para o fundo das redes, relançando a incerteza. No entanto, não houve alterações até ao final e as favoritas seguiram em frente.

Nas meias-finais, há "dérbi" linguístico. Os EUA discutem, com a Inglaterra, no sábado, às 20h00, a presença na grande final de Lyon.