Combinação vencedora do ​Euromilhões

Ninguém acertou na chave completa do Euromilhões desta sexta-feira, indica o departamento de jogos da Santa Casa.



No próximo sorteio vai estar em jogo no primeiro prémio um “jackpot” de 66 milhões de euros.

Três apostadores com boletim registado no estrangeiro acertaram no segundo prémio. Cada um vai arrecadar 373 mil euros.

Dois apostadores portugueses vão receber 17 mil euros, referentes ao terceiro prémio.

A chave completa do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 1 - 3 - 16 -- 33 - 49 e pelas estrelas 2 e 11.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.