Mali de Marega e Diaby empata e mantém liderança na CAN

O Mali, do portista Moussa Marega e do sportinguista Abdoulaye Diaby, empatou diante da Tunísia, a um golo, esta sexta-feira, na segunda jornada do grupo E da Taça das Nações Africanas (CAN).

Os "portugueses" foram titulares, mas não marcaram. Foi Samassekou a marcar o golo maliano, aos 60 minutos, ao qual o tunisino Khazri respondeu, ao minuto 70, restabelecendo o empate, que durou até final.

Com este resultado, o Mali passa a somar quatro pontos e mantém a liderança do grupo E, com mais três pontos que a Tunísia, segunda. Angola e Mauritânia, que ainda vão jogar entre si, no sábado, estão nos terceiro e quarto lugares, com um e zero pontos, respetivamente.