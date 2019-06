Portugal na final de futebol de praia dos Jogos Europeus

Portugal apurou-se, esta sexta-feira, para a final de futebol de praia dos II Jogos Europeus, que decorrem em Minsk, na Bielorrússia.

A seleção nacional derrotou, na meia-final, a Ucrânia, por 3-2. Madjer marcou primeiro, mas a Ucrânia operou a reviravolta no segundo período. No terceiro, Rui Coimbra forçou o prolongamento. Aí, Portugal foi melhor e Léo Martins assegurou que Portugal vai disputar o ouro.

A equipa das quinas jogará a final diante da Espanha, que bateu a Suíça por 5-3. Caso vença, será a terceira medalha de ouro para Portugal em Minsk. De qualquer forma, a 13.ª medalha, no geral, está garantida.

A seleção portuguesa soma 12 medalhas em Minsk, com duas de ouro - Carlos Nascimento, nos 100 metros, e Fu Yu, no ténis de mesa - e seis de prata, alcançadas por: equipa de judo na prova mista, Nelson Oliveira no contrarrelógio de ciclismo, ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1000 e 5000 de canoagem.

Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.