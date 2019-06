Rui Rio: ​“Qualquer dia aprovam uma resolução qualquer porque o D. Afonso Henriques bateu na mãe”

Veja também:

“Nem sei comentar semelhante disparate”, foi assim que Rui Rio, presidente do PSD, reagiu à aprovação no Parlamento, esta sexta-feira, de um voto do PCP de condenação pela “repressão de manifestantes na Ponte 25 de Abril ordenada pelo Governo autoritário do PSD e de solidariedade com as suas vítimas”.



O voto foi aprovado nas votações desta sexta-feira por toda a esquerda, PS incluído, à exceção de dois deputados socialistas (Ascenso Simões e Fernando Rocha Andrade) perante ruidosos protestos dos sociais-democratas.

A Renascença questionou o atual presidente do PSD sobre este episódio e Rio respondeu: “nem sei que lhe dizer sobre isso. Acho uma coisa tão disparatada que qualquer dia aprovam também uma resolução qualquer porque o D. Afonso Henriques andou à pancada com a mãe há não sei quantos anos.”

A Renascença também tentou uma reação da Presidência da República, mas a resposta é que aquele órgão não quer fazer qualquer comentário.

O voto não condena apenas o episódio da Ponte 25 de Abril, mas toda a governação de Cavaco Silva.

“Havia já nove anos [quando aconteceu o bloqueio da ponte] que o Governo PSD impunha ao país uma política de retrocesso social, liquidando direitos sociais, tentado silenciar a crescente contestação popular e social e reprimindo a luta dos trabalhadores e das populações, por vezes de forma violenta, como aconteceu na Ponte 25 de Abril”, lê-se no texto votado e a que o PS acabou por se associar.

O PCP pretendeu, com este voto, assinalar os 25 anos dos protestos e do bloqueio da Ponte 25 de Abril motivados pelo aumento de 50% do valor das portagens. A 24 de junho de 1994, depois de uma semana de protestos o Governo ordenou que fosse posto fim ao bloqueio.

“O resultado da violenta repressão dos manifestantes ordenada pelo Governo PSD foi avassalador, com o país em sobressalto, dezenas de detenções e feridos, entre os quais um jovem que viria a ficar paraplégico após ser atingido por uma bala. 25 anos depois ainda aguar o desfecho do calvário judicial que foi obrigado a percorrer pela recusa do Governo PSD em assumir responsabilidades pelo ocorrido”, recorda-se nas palavras do PCP, apoiadas esta sexta-feira por toda a esquerda.