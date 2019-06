Lodi esteve no radar do Porto, mas vai para o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid comunicou, esta sexta-feira, que chegou a um "princípio de acordo" com o Atlético Paranaense para a aquisição de Renan Lodi. O lateral-esquerdo chegou a ser associado ao FC Porto.

No site oficial, o Atlético de Madrid explica que o acordo de transferência "fica pendente da sua formalização definitiva, tanto com o clube brasileiro, como com o jogador", de 21 anos, que tem quatro golos e oito assistências em 49 jogos oficiais ao serviço do Atlético Paranaense.

Renan Lodi rende, no lado esquerdo da defesa, o compatriota Filipe Luís, de 33 anos, que deve deixar o Atlético de Madrid este verão.

Caso a transferência se efetive, Lodi será o quarto reforço do Atlético para a próxima temporada, depois de Felipe (FC Porto), Nicolás Ibáñez (Atlético de San Luis) e Marcos Llorente (Real Madrid). Também à espera de confirmação, continua João Félix, por quem o Atlético de Madrid fez, oficialmente, uma proposta de 126 milhões de euros ao Benfica.