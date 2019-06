Miguel Oliveira faz entrada discreta em Assen

Miguel Oliveira fez, esta sexta-feira, um primeiro dia de treinos livres discreto no Grande Prémio da Holanda, 8.ª prova no Mundial de MotoGP.

O piloto português, da Tech3, fez o 20.º melhor tempo nas duas sessões e no geral do dia. A melhor volta registada pela KTM de Miguel Oliveira foi na segunda sessão, com 1'34.628, a quase dois segundos do melhor do dia, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), que fez 1'32.638.

Viñales fez menos 0.180 segundos que o francês Fabio Quartararo (Yamaha), segundo classificado, e 0.314s que o italiano Danilo Petrucci (Ducati). A grande surpresa foi Marc Márquez, campeão em título e atual líder do Mundial, que fez apenas o sétimo melhor tempo do dia. O espanhol da Honda foi sexto na primeira sessão e sétimo na segunda.

Miguel Oliveira ficou atrás dos pilotos da equipa principal da KTM, o espanhol Pol Espargaró e o francês Johann Zarco, que comandam a mota de fábrica da marca austríaca. Por outro lado, ficou à frente do colega de equipa da Tech3, o malaio Hafizh Syahrin, que fez o 21.º tempo geral.

Nota, ainda, para a aparatosa queda, durante a primeira sessão, do espanhol Jorge Lorenzo (Honda), que fraturou a sexta vértebra torácica e estará de baixa nas próximas duas corridas, Assen e Alemanha.

No sábado, há mais uma sessão de treinos livres, assim como a qualificação. A corrida realiza-se no domingo, no Circuito de Assen.