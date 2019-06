Luís Neto vai fazer tudo pelo clube que lhe permitiu cumprir o sonho de jogar num grande

Luís Neto garantiu, esta sexta-feira, fazer tudo pelo Sporting, o clube que lhe deu a oportunidade de regressar a Portugal para cumprir o sonho de jogar num grande. Decisão que estava tomada há algum tempo.

Em entrevista à Sporting TV, o central, que chega a Alvalade a custo-zero, depois de ter terminado contrato com o Zenit, da Rússia, revelou que já tinha tido "algumas oportunidades de voltar" ao futebol português, no entanto, até agora, nunca achara que era "o momento certo".

"O convite do Sporting foi-me endereçado com máxima vontade de eu vir para cá. Acreditei muito no projeto que foi apresentado e senti que era a melhor altura para poder regressar e cumprir um sonho, que era jogar num grande", assumiu o internacional português, de 31 anos.

A verdade é que a decisão de Neto estava tomada há seis meses, quando fez exames médicos pelo Sporting, conforme avançado por Bola Branca:

"A minha decisão já estava tomada a partir de janeiro. Depois, comecei a acompanhar quase como se fosse como um jogador de cá, queria que as coisas corressem da melhor maneira, seria sinal de que na nova época estaria tudo melhor. Faz parte de um processo, vou tentar integrar-me o mais rápido possível e dar aquilo que acho que posso dar ao grupo."

Agora que cumpriu o sonho de carreira e que a espera de seis meses terminou, o defesa-central promete "a maior motivação" possível.

"Sempre deixei tudo em campo e assim será no Sporting. Tentarei dar o meu melhor com a minha qualidade e a minha experiência, e ajudar o grupo. Neste momento sou mais um leão em campo", afiançou.