​Câmara de Viana chega a "princípio de acordo" com casal morador no prédio Coutinho

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, conversou, esta sexta-feira, com os últimos nove moradores do prédio Coutinho, tendo chegado a um "princípio de um acordo" com um casal que pode vir a abandonar o edifício.



As negociações continuam com o restantes moradores, disse o autarca aos jornalistas.



José Maria Costa visitou esta tarde o último grupo que resiste deixar as habitações. O presidente da Câmara de Viana disse aos resistentes que os processos em tribunal estão esgotados e que quer muito que saiam a "bem e com dignidade".

O autarca revelou que vai agora reunir-se com os advogados dos moradores na sede da sociedade VianaPolis, num processo que se arrasta há duas décadas.

A Sociedade VianaPolis iniciou, na manhã desta sexta-feira, os trabalhos de desconstrução das frações desocupadas no prédio Coutinho, apesar de nove moradores, de seis apartamentos, continuarem no interior do edifício.