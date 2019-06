Valencia deixa Manchester United ao fim de dez anos

Está confirmada a saída de Antonio Valencia do Manchester United, ao fim de dez anos, nos últimos dos quais foi capitão de equipa.

O extremo/lateral-direito equatoriano, de 33 anos, regressa ao seu país de origem, para representar o Liga de Quito. Foi o clube do primeiro escalão do Equador a fazer o anúncio, com um vídeo no Twitter.

Valencia jogou durante 10 anos no Manchester United, a que se juntou na época 2008/09, proveniente do Wigan. Antes, tinha representado os equatorianos do El Nacional e os espanhóis do Villarreal e do Recreativo de Huelva, estes por empréstimo do submarino amarelo.

Em Old Trafford, o antigo extremo e agora defesa-direito conquistou duas Premier Leagues, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga, três Supertaças e uma Liga Europa. Ao todo, foram 339 jogos e 25 golos.