André Ferreira deixa Benfica e reforça Santa Clara

O Santa Clara anunciou, esta sexta-feira, a contratação de André Ferreira ao Benfica.

No site oficial, o clube açoriano informou que chegou a acordo com o guarda-redes português, de 23 anos, para as próximas quatro temporadas, ou seja, até 2023.

André Ferreira junta-se ao Santa Clara depois de empréstimos a Leixões, na época 2017/18, onde trabalhou com João Henriques, treinador que vai reencontrar no Santa Clara, e a Desportivo das Aves, em 2018/19.