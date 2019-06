Empresário de Marcano finta rumores de regresso ao Dragão. "Perguntem ao Porto"

O empresário de Ivan Marcano não confirma, nem desmente, mas diz que a hipótese de o central regressar ao FC Porto é especulação.

De acordo com a edição desta sexta-feira do jornal "O Jogo", Marcano, defesa de 32 anos que na última temporada trocou a Invicta por Roma, é desejado por Sérgio Conceição. Contudo, a sua saída está "dependente" de Paulo Fonseca, o novo treinador do conjunto transalpino.

Escutado por Bola Branca, o agente do central espanhol, Inaki Ibañez, frisa que "não [opina] sobre comentários e especulações". "[Marcano] é jogador da Roma, isso é uma realidade", refere o representante.

Sobre se Marcano vai deixar a Roma, depois de esta época ter feito apenas 13 jogos, Ibañez recusa abrir o jogo e remete explicações para o FC Porto: "Não sei, terás de perguntar a alguém do Porto, não a mim. O que tenha de acontecer em relação a este jogador, que já não é do Porto mas sim da Roma, e desde que não seja especulação, logo se saberá."

Ivan Marcano chegou ao Porto em 2014, proveniente do Olympiacos, da Grécia, onde se encontrava emprestado pelo Rubin Kazan, da Rússia. Antes disso, passou por Getafe, Villarreal e Racing Santander.