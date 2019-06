Estrangeiros em Portugal. Um quiosque e uma app para renovar residência

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai testar, na Universidade de Coimbra, um projeto que pode vir a redefinir a sua relação com todos os estrangeiros que vivem em Portugal.

O projeto piloto, anunciado esta sexta-feira pela diretora nacional do SEF, vai arrancar em breve, a tempo do próximo ano letivo, e consiste na digitalização do processo de renovação das Autorizações de Residência.

Os alunos estrangeiros, que representam 20% dos 24 mil estudantes da Universidade de Coimbra, vão precisar apenas de descarregar uma aplicação nos seus smartphones e de, posteriormente, fazer uma curta visita a um quiosque que o SEF vai instalar no estabelecimento.

Cristina Gatões, que dirige o SEF, diz que o projeto é pioneiro a nível internacional e que, se tudo correr bem, poderá ser alargado a todos os outros estrangeiros que residem em Portugal.

"Não temos dúvida de que permitirá, a curto prazo, alargar este projeto a outras categorias, a outras instituições e, desta forma, irmos alargando este serviço que se prevê completamente digital, sem qualquer necessidade de produção da papel ou sequer de deslocação aos serviços para este efeito", explicou em conferência de imprensa.