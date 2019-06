Porto. Associação de Mediadores confirma pressão sobre moradores na zona histórica

Foi na madrugada de 2 de março que de acordo com as autoridades os três detidos incendiaram três locais distintos das escadas, painéis e suportes em madeira de acesso ao terceiro andar do prédio de Alexandre Braga, mesmo em frente ao mercado do Bolhão.

No local vivia uma idosa com 80 anos e os seus filhos. Na sequência do incêndio, um deles, com cerca de 50 anos, veio a morrer.

Ainda de acordo com as autoridades, dias antes do sucedido, os mesmo indivíduos tinham tentado provocar uma ignição. Os moradores relataram também às autoridades a existência de ameaças.

Entre os detidos está o dono de uma imobiliária.

Luís Lima, presidente da Associação de Empresas de Mediação Imobiliária (APEMIP) diz que "não pode pactuar com este tipo de atos” que, em sua opinião, “são muito negativos para o sector”.

"Estes atos vão criar problemas ao próprio mercado. Este tipo de atos são negativos. Isto tem a ver com a especulação.”

Nestas declarações à Renascença, Luís Lima diz ter conhecimento de atos de pressão sobre inquilinos, com a conivência de imobiliárias associadas da APEMIP.

“Tenho, e tem-me sido denunciado, e eu tenho feito chegar aos organismos próprios. E neste caso são atos que são praticados com a conivência de empresas imobiliárias associadas minhas, mas que eu não posso estar a favor deles. Mas isto tem a ver com a situação que está a viver o mercado. Toda a gente acha que descobriu no imobiliário o petróleo e o ouro deste país, mas não é bem assim.”

Mas não é apenas a Associação de Mediadores a admitir pressão sobre os moradores das zonas históricas. Também o presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto revela à Renascença a existência de situações com contornos delicados.

António Fonseca relata aquilo que apelida de pressão psicológica.

"A pressão que existe é mais psicológica e vou dar um exemplo: num prédio mora uma pessoa e está tudo devoluto nos andares. E há uma senhora com 70 ou 80 anos e está lá. Não podem tirá-la de lá, só que o vai e vem, obras para baixo e para cima, placas à beira das janelas com aluga-se ou vende-se ou alojamento, cria uma pressão psicológica de tal forma que eu já recebi uma senhora com mais de 90 anos na junta que mesmo com a família a dizer para ficar descansada, ela mesmo assim não se sentiu satisfeita, nem tranquila."

António Fonseca revela que a União de Freguesias tem uma equipa no terreno a abordar as pessoas idosas que moram em edifícios antigos. O autarca apela aos vizinhos que comuniquem às autoridades situações de potencial risco.

O autarca congratula-se com a investigação que resultou na detenção de três pessoas, acreditando que o caso serve de alerta para que "não se pratique a politica do quero, posso e mando".