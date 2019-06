Aquilani anuncia fim da carreira aos 34 anos

Alberto Aquilani, que passou pelo Sporting na época 2015/16, anunciou, esta sexta-feira, que decidiu terminar a carreira.

Foi com uma longa publicação no Instagram que o médio italiano, de 34 anos, que esta época esteve sem clube, comunicou a decisão.

"Depois de um período de reflexão, acredito que chegou o momento de pendurar as chuteiras àquele prego que todos odiamos. Mas há um tempo para tudo. E agora chegou o momento de seguir novos caminhos, diversos pelos aspetos do quotidiano, mas ao mesmo tempo atrativos pelos novos desafios. Precisei de tempo para perceber qual era a melhor escolha. Mas não obstante as várias propostas que chegaram, creio que chegou o momento de dizer basta", reconheceu.

A carreira profissional de Aquilani, que durou 16 anos, "foi um percurso que [o] viu crescer como profissional e como homem, e que viu crescer a [sua] família".

"Há um momento para tudo e este é o momento de crescer. O equipamento e as chuteiras vão agora ser postas no armário, quiçá para vestir um novo tipo de uniforme. Tempo ao tempo", concluiu o agora ex-futebolista.

Aquilani passou pelo Sporting na temporada 2015/16, tendo feito 32 jogos e cinco golos. Além de Alvalade, passou por Roma, clube que o formou, Triestina (empréstimo dos romanos, Liverpool, Juventus e Milan (empréstimo dos ingleses), Fiorentina, Pescara, Sassuolo (empréstimo) e Las Palmas.