IRS. A três dias do fim do prazo, mais de 300 mil ainda não entregaram declaração

A três dias de terminar o prazo, mais de 300 mil contribuintes ainda não entregaram a sua declaração de IRS.

Se tivermos em conta as declarações entregues no ano passado, pelo menos 317 mil contribuintes ainda não tinham entregado o IRS de 2018 até esta sexta-feira.

Caso se repita a tendência dos últimos anos, em que as declarações entregues foram aumentando de ano para ano, é de esperar que, até domingo, o número de declarações entregues ultrapasse as 300 mil.

Ainda segundo o Portal das Finanças, desde o início de abril, já foram submetidas mais de 5 milhões e 400 mil declarações. Pela primeira vez, os contribuintes contaram com um período de três meses para entregarem o IRS, com o prazo a terminar no dia 30 junho.

No início de maio, o valor médio dos reembolsos rondava os 1.060 euros. Segundo as Finanças nesse mês, já tinham sido pagos quase um milhão e 200 mil reembolsos, num total de 1,26 mil milhões de euros.