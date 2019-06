Estado gastou 100 mil euros em advogados para comprar SIRESP

A sociedade de advogados Sérvulo & Associados ficou com o contrato, fechado por ajuste directo, segundo o portal base do Governo.

A empresa foi contratada por 60 dias, pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças, para “o estudo e acompanhamento do processo negocial tendente à aquisição, pelo Estado, de ações do capital da SIRESP, S.A., e formalização do respetivo acordo".

Contas feitas, o sistema de gestão de redes de emergência custou ao Estado sete milhões de euros mais 100 mil para despesas jurídicas.