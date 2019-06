O Penafiel anunciou a contratação de Jeferson Silva, proveniente do Varzim.

O defesa-central terá o seu segundo clube em Portugal, depois de três temporadas no Varzim. Na última época fez 18 jogos. No total, disputou 71 jogos com o clube.

Jeferson é o segundo reforço do Penafiel para a próxima temporada, depois de Pedro Coronas, que regressou ao clube de formação, proveniente do Cova da Piedade.