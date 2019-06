Tiago será selecionador nacional das camadas jovens

Tiago foi anunciado como treinador da Federação Portuguesa de Futebol, que integrará a estrutura técnica das seleções nacionais de formação, entre os escalões sub-15 e sub-20.

Depois de terminar carreira em 2016/17, Tiago foi adjunto de Diego Simeone no Atlético de Madrid, clube que representou entre 2009 e 2017.

Internacional por 66 vezes ao longo da sua carreira, Tiago Mendes fez parte da seleção nacional que se sagrou vice-campeã europeia em 2004 e também participou no Mundial de 2006 na Alemanha onde Portugal atingiu o quarto lugar.

Como jogador representou nos escalões seniores as equipas do Sporting de Braga, SL Benfica, Chelsea, Lyon, Juventus, para além do Atlético de Madrid.



Em declarações reproduzidas no site da Federação, o treinador de 38 anos mostrou-se satisfeito por chegar às seleções de formação: "Estou muito feliz por este regresso às seleções nacionais. É um orgulho voltar a esta casa que tanto me deu na minha carreira como jogador".