Católica organiza nova edição da "Lisbon Summer Shcool"

Esta é já a 9ª edição da ‘Lisbon Summer School for the Study of Culture’. De 1 a 6 de julho vai reunir professores, curadores, artistas e jovens investigadores numa semana de palestras, apresentações, debates e atividades artísticas, que pretendem provocar a reflexão sobre a cultura e arte contemporâneas.

Organizado pelo ‘Lisbon Consortium’ - o programa internacional de Mestrado e Doutoramento em Estudos de Cultura da Faculdade de Ciências Humanas (FCH) da Universidade Católica Portuguesa -, o evento pretende promover a articulação entre o mundo artístico e o mundo académico. Este ano vai decorrer na Universidade Católica, mas também na Fundação Calouste Gulbenkian, na Central Tejo e no Museu do Oriente, aguardando uma centena de participantes, de 30 nacionalidades.

De acordo com a nota, enviada à Renascença pelo gabinete de comunicação da FCH da UCP, um dos principais oradores será Semir Zeki. Prestigiado neurocientista britânico da University College London, foi um dos fundadores da neuroestética, e irá fazer uma reflexão sobre a experiência da beleza a partir da neurobiologia.

Fritz Breithaupt, da Indiana University Bloomington, e especialista na temática da empatia, vai proferir a conferência “The Dark Sides of Empathy”, título do seu último livro, publicado já este ano. Mark Turner, professor da Case Western Reserve University, irá refletir sobre as ciências cognitivas, as humanidades e as origens da criatividade. Péter Forgács, media artist e realizador independente húngaro, vai encerrar a edição deste ano com uma das suas obras, The Danube Exodus.

Mais informações podem ser consultadas aqui