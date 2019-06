Benfica anuncia contratação de Cádiz

O Benfica anunciou a contratação do ponta-de-lança Jhonder Cádiz, num contrato válido por cinco épocas, até 2024.

O avançado internacional venezuelano está no futebol português desde 2015. Passou pelo União da Madeira, Nacional e Moreirense, antes de chegar ao Vitória de Setúbal, na última temporada, onde apontou dez golos em 35 jogos, um deles frente ao Benfica, de penálti, na 29ª jornada.

Cádiz mostrou-se satisfeito por chegar a um dos grandes do futebol português. "É um sentimento muito forte e grande. O Benfica é a melhor equipa de Portugal. Estou muito emocionado e quero dar tudo por esta camisola".

Os dez golos no clube sadino são um objetivo a repetir de águia ao peito. "Em termos individuais, desejo ter uma época semelhante à que tive no V. Setúbal, e marcar ainda mais golos; em termos coletivos, continuar com vitórias e conquistas, que é o que os adeptos mais querem”

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, já tinha anunciado a contratação, na Assembleia-Geral do clube, no dia 7 de julho.

O avançado terá custado cerca de três milhões de euros, e Vieira terá dado a entender que poderá ser emprestado na próxima temporada. Belenenses, Braga e Famalicão são os três clubes que já foram associados pela imprensa nacional.