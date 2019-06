João Vigário é reforço do Tondela

O Tondela anunciou a contratação de João Vigário, proveniente do Vitória de Guimarães, que assinou um contrato válido por duas épocas, até 2023.

O clube beirão continua a reconstruir a defesa, depois de ter perdido David Bruno, Ícaro Silva, Jorge Fernandes, Joãozinho e Ricardo Costa. Depois do defesa-central Bruno Wilson, proveniente do Braga, chega agora o lateral-esquerdo João Vigário.

Aos 23 anos de idade, Vigário alinhou no Estoril na última temporada, por empréstimo do clube minhoto. Disputou 11 partidas. Vigário conta com 20 jogos disputados na I Liga, tendo feito 27 jogos pela equipa principal do Vitória, entre 2014 e 2018.

O novo reforço já esteve hoje no segundo dia de trabalhos da nova época, às ordens do treinador Natxo González.