Anunciado programa da visita do Papa a Moçambique, Madagáscar e Ilhas Maurícias

Foi anunciado esta sexta-feira o programa da visita do Papa Francisco a Moçambique, Madagáscar e Ilhas Maurícias, visitas essas que decorrerão entre 4 e 10 de setembro.

Francisco vai dedicar um dia e meio a Moçambique. Ainda que fique só por Maputo, a sua agenda é intensa: aterra na quarta-feira, dia 4, ao final do dia e, no dia seguinte, para além dos habituais discursos às autoridades do país e aos responsáveis e consagrados da Igreja Católica, o destaque vai para um encontro interreligioso com jovens num pavilhão desportivo da capital.

O encontro será significativo, tendo em conta o aumento de um certo radicalismo nalguns setores muçulmanos da região.

No dia 6 de manhã, Francisco visita um hospital e celebra missa no estádio de Zimpeto, antes de partir para Madagáscar.

Quer nesta ilha quer também no arquipélago das Maurícias, o Papa vai privilegiar as realidades mais complexas destes países africanos, como a juventude e o diálogo com as diferentes realidades religiosas e sociais, sobretudo em contextos de sofrimento e de exclusão.

O programa completo pode ser consultado aqui.