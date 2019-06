João Sousa defronta jovem britânico na primeira ronda em Wimbledon

O tenista português João Sousa vai defrontar o britânico Paul Jubb na primeira ronda em Wimbledon, terceiro Grand Slam de 2019.

João Sousa, 66º classificado do ranking mundial, encontrará pela primeira vez na carreira Jubb, jogador de 19 anos e atual número 472º da hierarquia da ATP. Em Wimbledon, no All England Club, o tenista português tem como melhor resultado a presença na terceira ronda, em 2016, na qual foi eliminado então pelo checo Jiri Vesely.

O sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial e detentor do título no torneio britânico, que já venceu em quatro ocasiões (2011, 2014, 2015 e 2018), estreia-se diante do alemão Philipp Kohlschreiber, 57.º do mundo.

O número um evita até à final o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer, colocados na parte inferior do quadro, a mesma de João Sousa.

Federer, recordista de títulos na relva de Wimbledon, com oito troféus (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2017), inicia o torneio frente ao sul-africano Lloyd Harris.

O torneio de Wimbledon arranca na segunda-feira e estende-se até 14 de julho.