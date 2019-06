Desportivo das Aves contrata lateral no Brasil profundo

O Desportivo das Aves anunciou a contratação de Bruninho, proveniente do Tombense, da terceira divisão brasileira.

Aos 25 anos, o defesa-esquerdo vai estrear-se no futebol europeu, depois de ter feito toda a carreira no Brasil: Vila Nova, Atlético Goianense, Bragantino, Paraná, Boa Esporte, Fortaleza e Tombense.

Bruninho representou o Tombense nas últimas duas épocas e chega ao Desportivo das Aves já com 22 partidas disputadas desde o arranque da temporada no Brasil, em janeiro.

Em declarações reproduzidas nos meios oficiais do clube, Bruninho diz estar entusiasmado por chegar ao futebol português.

"É a primeira vez que vou jogar na Europa, mas as expetativas são as melhores. Não pensei duas vezes quando surgiu a oportunidade. Conheço alguns jogadores que jogam ou jogaram aqui e me foram falando muito bem deste campeonato. O futebol português é muito bem conotado no Brasil. Espero ser muito feliz aqui", disse.

O Desportivo das Aves fecha assim as contratações para a posição de lateral-esquerdo, depois de já ter anunciado Afonso Figueiredo. O clube perdeu Vítor Costa para o Lens, de França, titular habitual na temporada passada. Rodrigo e Jorge Fellipe, também de saída, chegaram a desempenhar a posição, assim como Mato Milos, que se manterá no plantel.