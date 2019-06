Mário Centeno foi além de Passos Coelho?

Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam a corrupção em Portugal, depois de Ramalho Eanes ter falado em “epidemia” e Joana Marques Vidal em “redes que capturaram o Estado”.

No plano europeu, falamos da vaga de calor extremo no centro da Europa, que volta a provar a urgência de medidas contra as alterações climáticas.

Os episódios de tremores de Angela Merkel e a indefinição política em Espanha são outros dos temas desta edição.