Castigo do AC Milan coloca Roma de Paulo Fonseca na fase de grupos da Liga Europa

A Roma de Paulo Fonseca terá entrada direta na fase de grupos da Liga Europa, após o castigo do Tribunal Arbitral do Desporto ao AC Milan, que retirou o clube das provas europeias por violação do "fair play" financeiro.

A nova equipa do treinador português já tinha feito parte do sorteio da segunda pré-eliminatória da prova, onde iria defrontar o vencedor da eliminatória entre Debreceni, da Hungria, e Perparimi Kukesi, da Albânia.

A primeira mão da eliminatória iria ser disputado no final de julho, condição que obrigou a Roma a cancelar presença na International Champions Cup, onde iria defrontar o Benfica. O plantel começou a pré-temporada mais cedo e alterou os planos de preparação para a época 2019/20 devido à presença nas rondas de qualificação.

Com a exclusão do AC Milan, a Roma entrará diretamente na fase de grupos, e o lugar da Roma será ocupado pelo Torino, que foi sétimo classificado na Serie A e tinha ficado de fora da prova.