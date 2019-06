Sporting bateu Benfica na corrida por Camacho

O Benfica manteve-se até ao fim na corrida por Rafael Camacho, revela, numa entrevista a Bola Branca, o pai e representante do jogador, Euclides Camacho.



As negociações com o extremo luso-angolano do Liverpool duravam há vários meses e foram concluídas na última noite, com o Sporting a ganhar a corrida ao Benfica e a anunciar um contrato de cinco anos para Rafael Camacho.

"Estamos a falar dos dois grandes de Portugal, a par do FC Porto. O Benfica manteve-se até ao último momento na tentativa de contratar o Rafael. Acabou por se concretizar para o lado do Sporting", explica Euclides Camacho.

O extremo, de 19 anos, volta, assim, a representar o Sporting e concretiza o sonho de "ser jogador da equipa principal". "Ele começou a jogar no Sporting, esteve lá entre os sete os 14, e hoje, está muito feliz por voltar".