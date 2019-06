Hamilton mais rápido na primeira sessão na Áustria

Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido da primeira sessão de treinos livres no Grande Prémio da Áustria.

O campeão mundial em título da Mercedes continua em grande destaque esta temporada, e voltou a ser o mais rápido na primeira sessão do fim-de-semana. Vettel, da Ferrari, não ficou muito longe do britânico, a apenas 0.144 segundos de distância.

Valtteri Bottas, também da Mercedes, foi terceiro, também perto da liderança de Hamilton. Leclerc, no monolugar da Ferrari, foi quarto classificado, seguido dos dois Red Bulls, Max Verstappen e Pierre Gasly.

A McLaren continua a ser a equipa em evidência fora das três maiores equipas da temporada. Carlos Sainz foi sétimo, e o "rookie" Lando Norris foi décimo, dentro da zona de pontos. Ricciardo, da Renault, foi oitavo, e Kevin Magnussen, da Haas, foi nono classificado da sessão.

Na classificação geral, com oito corridas realizadas, Hamilton lidera de forma isolada, com 187 pontos. Bottas é segundo, com 151, seguido de Vettel, com 111 pontos.