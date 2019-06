PJ detém presumíveis autores de dois incêndios num prédio da Baixa do Porto

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, identificou e deteve os presumíveis autores de dois incêndios dolosos ateados numa residência de um prédio da Baixa do Porto.

Os fogos terão sido provocados pelos detidos, com recurso a um produto acelerante de combustão, em duas datas distintas. No segundo incêndio, que assumidu grandes proporções, morreu um dos residentes.



Os detidos são suspeitos de terem provocado, na madrugada de2 de março de 2019, a ignição em três pontos distintos das escadas, painéis e suportes em madeira de acesso ao terceiro andar, do prédio onde vivia uma octogenária com os seus filhos, vindo a provocar a morte de um deles. Dias antes, os mesmos autores já teriam provocado uma ignição no mesmo prédio.

"Para além da morte do inquilino e de ferimentos e intoxicação por inalação de fumo em vizinhos, a residência ficou destruída e a estrutura do edifício, à data em trabalhos de requalificação, ficou seriamente danificada", indica a PJ.

Desde a data dos factos e após inúmeras diligências de investigação, que incluíram várias inspeções realizadas por peritos de incêndios, a Polícia Judiciária coligiu matéria probatória que conduziu às detenções, buscas e apreensão de diversos bens e equipamentos relacionados com estes factos.

"Os detidos, com idades entre os 20 e os 40 anos, dois deles de nacionalidade portuguesa, estes com antecedentes criminais, vão ser presentes à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", remata o comunicado.