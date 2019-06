PSV oficializa contratação de Bruma

O PSV Eindhoven anunciou a contratação de Bruma, proveniente do RB Leipzig, que assinou um contrato de cinco temporadas com o clube holandês.

O extremo português esteve muito perto de ser reforço do FC Porto, mas acabou por optar por assinar pelo PSV Eindhoven à última hora, segundo classificado da Eredivisie na última temporada.

Mark van Bommel, treinador da equipa, elogiou a experiência de Bruma. "Encaixa perfeitamente na forma como jogamos. É mais uma opção, só tem 24 anos e já tem muita experiência. Sabe o que é estar involvido em competições europeias".

Em declarações reproduzidas nos meios oficiais do clube, Bruma diz estar satisfeito por seguir as passadas de jogadores como Ronaldo. "O PSV já me queria há algum tempo, e o interesse sempre me agradou, porque jogadores como Ronaldo e Romário jogaram aqui".

PSV para regressar à seleção

Bruma não esconde que quer voltar à seleção portuguesa, depois de já ter somado sete internacionalizações, a última no final de 2018, num jogo a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

"Espero dar o passo em frente no meu desenvolvimento e regressar à seleção portuguesa", disse.

O PSV não confirmou números oficias do negócio, que terá sido feito por um valor a rondar os 15 milhões de euros. Na última época, o Bruma fez apenas 27 jogos no RB Leipzig, sendo pouco utilizado na segunda metade da temporada.