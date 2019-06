AC Milan excluído da Liga Europa por violar "fair play" financeiro

O Tribunal Arbitral do Desporto anunciou, esta sexta-feira, a exclusão do AC Milan da próxima edição da Liga Europa, por violação do "fair-play" financeiro.

Em comunicado, o tribunal conclui que o clube italiano não "cumpriu com as obrigações financeiras impostas pelo 'fair-play' financeiro durante o período entre 2015 e 2018", com a pena mais pesada a ser aplicada, a exclusão das provas europeias.

O clube "rossonero" terminou a última edição da Serie A em quinto lugar, que garantia presença direta na fase de grupos da Liga Europa. Com a exclusão, a vaga de qualificação direta poderá passar para a Roma de Paulo Fonseca, que iria disputar a segunda pré-eliminatória.

O Torino, que foi sétimo classificado e ficou fora das provas europeias, pode assim ter a oportunidade de disputar a segunda pré-eliminatória da prova.

O AC Milan será treinado, na próxima temporada, por Marco Giampaolo, e conta com o português André Silva no plantel.