Zé Luís desmente negociações com FC Porto

Zé Luís desmente que estará a negociar uma transferência para o FC Porto. Em entrevista ao "Sport Express", o avançado cabo-verdiano garante que está preparado para ficar no Spartak de Moscovo, quando questionado com o interesse do FC Porto e do campeonato chinês.

"São tudo rumores, nada de especifico. Tudo está bem, não estou desconcentrado nos treinos por causa disso. Estou focado em preparar a nova temporada no Spartak", começou por dizer.

O ponta-de-lança de 28 anos terá sido um pedido do treinador de Sérgio Conceição, com quem trabalhou no Sporting de Braga, em 2014/15, e com quem fez a melhor época na I Liga, com 11 golos em 24 jogos, números que valeram a transferência para o clube russo.

Na última época, Zé Luís apontou 14 golos em 36 jogos, e tem contrato com o Spartak até 2021. O avançado diz que nunca conversou com a direção sobre uma possível saída, e garante que ficará feliz por continuar no clube, não fechando a porta à saída.

"Estou feliz no clube, não trabalharia num clube onde não me sentisse feliz e bem-vindo. Se o Spartak receber uma proposta que lhes agrade a eles e a mim, considerarei. Não forço a situação", explica.

Prioridade é Europa

Apesar de mostrar satisfação com a perspetiva de continuar na Rússia, Zé Luís diz que preferirá, em caso de saída, continuar no futebol europeu, aproximando-se mais do FC Porto, e distanciando-se do futebol chinês, de onde também surgem interessados.

"Sou de Cabo Verde e jogo na Rússia. Não tenho problemas com geografia. Considerarei uma proposta da China, se agradar-me, mas a minha prioridade é continuar aqui na Europa", rematou.