Salvio não será reforço do Boca Juniors

Toto Salvio não vai ser jogador do Boca Juniors, de acordo com uma fonte oficial do clube, citada pelo jornal "A Bola".

"O Boca perdeu interesse em Salvio e vai avançar para outro jogador", pode ler-se.

O presidente do clube argentino, Daniel Angelici, tinha afirmado que iria conversar com Luís Filipe Vieira na quarta-feira, para negociar a contratação do internacional argentino, por um valor a rondar os 15 milhões de euros.

Salvio, de 28 anos, tem contrato com o Benfica até 2022, renovado na época que agora finda. O avançado já afirmou que quer terminar carreira na Luz, clube que representa desde 2010/11.