Prédio Coutinho. Processo “foi mal conduzido pela VianaPolis”, diz Helena Roseta

“As pessoas têm direito a viver com conforto, quer seja no centro da cidade, na periferia ou no campo ou na aldeia”, defende.

“A Lei de Bases fala do interior, dos territórios de baixa densidade, das carências habitacionais no habitat rural. As pessoas vivem em condições muito muito miseráveis”, alerta Helena Roseta.

“Há muita gente a viver em muito más condições no interior do país”

“Eu sou muito teimosa e isto não foi fácil. Quando comecei estava praticamente sozinha: nem o Governo nem o Partido Socialista estavam interessados nesta Lei de Bases”, recorda no programa As Três da Manhã .

Nesta sexta-feira, começaram os trabalhos de desmantelamento , apesar de ainda se encontrarem nove moradores no interior do edifício.

“Já se arrasta há muitíssimos anos, já tinham tido tempo de negociar diretamente com cada uma das pessoas, que lá estavam legalmente a viver e que tinham comprado as suas casas, e ter chegado a um acordo de compra, de aquisição, de permuta...”, defende a deputada e antiga bastonária da Ordem dos Arquitetos.

O processo relativo ao desmantelamento do Prédio Coutinho, em Viana do Castelo, “foi mal conduzido pela VianaPolis”, diz Helena Roseta na Renascença .

Convidada do programa As Três da Manhã, a deputada independente eleita pelo PS diz que “nunca houve um programa para fazer um apoio concreto” às populações do interior do país e critica as estratégias delineadas em cima da hora, para responder a catástrofes.

“Tivemos agora estes programas por causa da desgraça dos incêndios e da tragédia que foi, e a dificuldade que foi lançar estes programas e as críticas todas que está a haver. A pressa é inimiga da clareza e da transparência dos processos e dá sempre disparate quando querem fazer coisas à pressa”, critica.

Por isso, insiste, “tem que haver é um programa permanente para os territórios do interior. Temos muita gente a viver em muito más condições no interior do país”.

Entrega de casas em caso de dívidas avultadas

Sobre a possibilidade de entregar a casa ao banco para extinguir a dívida no crédito à habitação (aprovada na quarta-feira), Helena Roseta explica que é ainda necessária uma lei extraordinária.

“É necessária essa lei extraordinária e já existiu, aliás, em Portugal. O CDS votou contra esse artigo, mas o CDS votou, há uns anos, a favor de um regime extraordinário que permitia a dação em cumprimento das pessoas muito endividadas. Há umas certas contradições, não é grave”, diz em género de aparte.

“O que queria dizer é que, daqui para a frente, os partidos, o Parlamento ou o Governo, dentro do prazo de nove meses, vão ter de propor que alterações é que querem fazer no arrendamento, no crédito, nos direitos das pessoas, no Código Civil, nas várias leis... para concretizar a Lei de Bases”, adianta.

O projeto do PS aprovado no Parlamento admite “a dação em cumprimento da dívida, extinguindo as obrigações do devedor independentemente do valor atribuído ao imóvel para esse efeito, desde que tal esteja contratualmente estabelecido, cabendo à instituição de crédito prestar essa informação antes da celebração do contrato".

Requisitar casas vazias? “Se calhar não vale a pena”

A proposta de os municípios poderem avançar para a requisição de casas de privados “injustificadamente devolutas ou abandonadas” foi inspirada numa medida tomada em Inglaterra.

“O ‘housing act’ de 2004, foi aprovado em Inglaterra na sequência de um grande movimento contra as casas vazias e eu inspirei-me nisso para propor esta medida”, revela Helena Roseta.

“Acontece que o 'housing act', passados estes anos todos, só foi utilizado 40 ou 50 vezes e eles têm dezenas de milhares de casas vazias, como nós temos. E eu pensei: 'que diabo, um mecanismo que eu achei interessante, mas que ao fim destes anos todos só foi utilizado tão poucas vezes, se calhar não vale a pena. Não vale a pena fazer guerra, até porque temos outros instrumentos e esses são reforçados nesta lei”, conta.

Entre estes instrumentos está o direito de preferência da entidade pública. A deputada eleita pelo PS mostra-se crítica das “vendas em pacote” feitas por “muitas entidades bancárias ou seguradoras com grandes carteiras imobiliárias”, que estão a vender “o nosso imobiliário a fundos estrangeiros”.

“Estamos a vender alegremente todo o nosso património imobiliário a toda a gente menos a portugueses e eu acho que isso não é uma coisa boa”, afirma. Por isso, a Lei de Bases permite que “os inquilinos dessas casas agora tenham direito só sobre a casa que habitam e não tenham de fazer preferência sobre o pacote todo”, tal como “o Estado e as Câmaras”.

O que é o direito à habitação?

A definição está na primeira parte da Lei de Bases e é um dos aspetos importantes que Helena Roseta destaca no novo diploma.

“Quando a pessoa diz que tem direito à habitação, o que é que isso significa? Significa a função social da habitação, ou seja, todas as habitações devem estar a ser utilizadas como habitação. Isto parece básico, mas infelizmente, em Portugal, no último censo ainda tínhamos 700 mil casas vazias”, revela na Renascença.

“Significa também a pessoa não poder ser despejada, ser posta fora de sua casa de qualquer maneira. Muitas vezes, quando se fala em despejos, pensa-se só nos inquilinos que não pagam e têm que ser postos fora, mas há muitas outras circunstâncias em que há despejos”, indica.