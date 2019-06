Sporting reforçado nas manchetes

Os reforços do Sporting está em destaque nas primeiras páginas dos três jornais desportivos.

"Reforços", titula o "Record", com, Rosier, Camacho e Eduardo a pintar a manchete. A equipa já começou os trabalhos para a nova época. Vietto e Neto foram as atrações. André Pinto e Jefferson dispensados do primeiro dia.

"Enfim Camacho", escreve "A Bola". Após sete meses de namoro, extremo do Liverpool é mesmo leão. Frederico Varandas, em declarações à Sporting TV, critica Sousa Cintra e anuncia que o seu plano passa por manter Bruno Fernandes no plantel.

Nakajima é a figura principal do jornal "O Jogo": "Direto ao golo". Ricardo Pessoa, em entrevista ao diário, traça o perfil do antigo jogador do Portimonense, com proposta do FC Porto. Ainda da atualidade portista, a notícia do interesse do Newcastle em Sérgio Conceição. O "Record" diz que o treinador recusou falar com os ingleses. "A Bola" revela que houve conversa entre o Newcastle e Sérgio Conceição.

Marcano pode regressar ao Dragão. "O Jogo" explica que o central aguarda por decisão de Paulo Fonseca, novo treinador da Roma.

De Tomás por horas no Benfica, anuncia "A Bola". O "Record" diz que o espanhol chegará à Luz, depois de João Félix ser confirmado no Atlético de Madrid. "O Jogo" conta que Rui Costa faz força para manter Salvio, pretendido pelo Boca Juniors.

António Salvador é puxado pelo jornal "O Jogo" para a primeira página: "Salvador esquece o título". Presidente rende-se ao "realismo" e aponta o foco para a Liga Europa.

Os Jogos Europeus também em destaque, com a nota para a segunda medalha conquistada pelo canoísta Fernando Pimenta.