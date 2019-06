Jesus coloca Brasil nas meias-finais da Copa América

A seleção de futebol do Brasil está nas meias-finais da Copa América, depois de eliminar o Paraguai nas grandes penalidades.



Em jogo disputado na Arena Grémio, em Porto Alegre, o Brasil dominou e dispôs de mais oportunidades, com os paraguaios a apostarem em contra-ataques perigosos e em bolas paradas.

As duas equipas chegaram ao final dos 90 minutos, mais descontos, empatadas a zero bolas, seguiram-se as grandes penalidades.

O avançado do Manchester City, Gabriel Jesus, marcou o golo da vitória. Do lado do Paraguai, o ex-Benfica Derlis Gonzalez falhou um dos penálties.



O Brasil ganhou ao Paraguai, por 4-3, e segue para as meias-finais da Copa América, onde pode encontrar a Argentina, se a seleção de Lionel Messi ganhar esta sexta-feira à Venezuela.