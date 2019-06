​António Costa: BE e PCP "foram importantes, mas o Governo é do PS"

Veja também:

António Costa fez na Comissão Nacional do PS desta quinta-feira o discurso que evitou fazer no início da semana no encerramento das jornadas parlamentares do partido. Se em Viseu, perante os deputados, ignorou olimpicamente os parceiros de esquerda, na reunião alargada, em Lisboa, com os dirigentes nacionais, teceu fortes críticas, sobretudo, aos bloquistas.



Para o secretário-geral socialista, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes não podem, agora que lhes interessa, ou seja, em final de legislatura, andar a dizer que foram eles que conseguiram as coisas boas todas, porque fizeram pressão ao Governo.

Segundo relatos de alguns presentes na reunião, António Costa terá defendido perante os dirigentes nacionais que os parceiros de esquerda "foram importantes, mas o Governo é do PS", considerando, no fundo, que os socialistas seguiram o seu próprio programa no executivo com a ajuda da maioria parlamentar de esquerda.

Na reunião que decorreu à porta fechada, líder socialista terá sido mesmo especialmente crítico do Bloco de Esquerda, sobretudo relativamente ao braço de ferro com o Governo e o PS sobre a Lei de Bases da Saúde.

António Costa considera que há todas as condições para Bloco e PCP aprovarem o diploma, que as parcerias público-privadas não são uma questão, valorizando aqui a posição do PCP, que já deu sinais de maior aproximação.

Esta intervenção fica a léguas da que António Costa proferiu em Viseu, na terça-feira, em que aí, basicamente, fez um balanço (muito positivo) da legislatura, ignorando por completo os parceiros de esquerda, deixando os ataques ao Bloco e ao PCP entregues ao líder parlamentar e presidente do partido Carlos César.

Na reunião desta quinta-feira, e tal como vem acontecendo, António Costa não falou de maioria absoluta nas legislativas de outubro, preferiu falar do "melhor resultado possível". Uma expressão que a secretária-geral adjunta do PS levou mais longe em resposta aos jornalistas à saída da Comissão Nacional. Ana Catarina Mendes quer uma "maioria absolutamente inequívoca".

A Comissão Nacional serviu, entretanto, para aprovar os critérios para a formação das listas dos candidatos às legislativas, que passam por uma lista paritária, pela abertura do partido à sociedade com candidatos independentes e um código de conduta que já tinha também existido nas eleições de 2015.