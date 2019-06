Foi bom aluno? "Comboio do Conhecimento" oferece viagens a universitários

Abrem esta sexta-feira as inscrições para a segunda edição do “Comboio do Conhecimento”. São sete dias de viagens grátis pelo país, à boleia da CP, e mais algumas borlas, um prémio para os alunos que iniciaram o ensino superior com bom aproveitamento.



Os alunos podem inscrever-se até 30 de novembro. São elegíveis todos os estudantes que completaram em 2019 o primeiro ano do ensino superior, no ensino público ou privado, em cursos profissionais, licenciaturas ou mestrados integrados.

O regulamento impõe outras condições: deve ser a primeira matrícula e os jovens têm de passar com bom aproveitamento.

Os participantes recebem um voucher, com viagens ilimitadas durante sete dias consecutivos na CP: Intercidades (2ª classe), Regional, Inter-regional e Urbanos. Este voucher pode ser trocado até 25 de dezembro e é válido até ao final do ano.

Cada estudante tem ainda direito a descontos nas Pousadas da Juventude geridas pela Movijovem, um Cartão Jovem EYC e podem ganhar prémios na plataforma Globestamp.com.

O objetivo da iniciativa é “estimular a aquisição de competências e de formação superior, aliada ao sucesso académico, promovendo experiências de conhecimento do território para os estudantes com aproveitamento escolar no 1.º ano do ensino superior”.

A primeira edição contabilizou mais de 15 mil inscrições, 29 mil viagens de comboio e 10 mil dormidas nas Pousadas da Juventude.

As inscrições podem ser feitas no site Portal do Conhecimento.