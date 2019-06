PS pede “maioria absolutamente inequívoca” nas eleições legislativas

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, pede uma “maioria absolutamente inequívoca” nas eleições legislativas de outubro.

Ana Catarina Mendes, que vai dirigir a campanha socialista, falava esta quinta-feira à noite aos jornalistas no final da comissão nacional do partido que a ambição é o voto de confiança no PS.

“Na lista de requisitos, o que eu estou a pedir é que os portugueses confiem no Partido Socialista para continuarmos este caminho de recuperação e que haja uma maioria absolutamente inequívoca para o PS, o que significa dar força ao PS para continuarmos a melhorar a vida dos portugueses”, afirmou a “número dois” de António Costa.

A diretora de campanha do PS para as legislativas desanuviou ainda o ambiente à esquerda, salientando que o que foi feito na legislatura foi também resultado do trabalho com os parceiros.

“Julgo que é para todos claro que o PS, sendo o maior partido nesta solução de Governo, sem ele não seria possível um conjunto de resultados, mas os parceiros que ao longo destes quatro anos apoiaram as soluções do Governo e os Orçamentos do Estado contribuíram também para esta credibilidade. Isto tem um sinal muito positivo para Portugal”, defende Ana Catarina Mendes.

Na comissão nacional do PS, que decorreu esta quinta-feira à noite, foram aprovados os critérios para a formação das listas de candidatos às legislativas, que passam por uma lista paritária, a abertura do partido à sociedade com candidatos independentes e um código de conduta que já tinha também existido nas eleições de 2015.