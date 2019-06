Oficial. Sporting contrata Rafael Camacho

O Sporting anunciou esta quinta-feira à noite a contratação do extremo Rafael Camacho, que representava os ingleses do Liverpool.

Os montantes envolvidos no negócio e a cláusula de rescisão do mais recente reforço dos leões não foram revelados.

"A Sporting CP - Futebol, SAD dá as boas-vindas e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais ao jogador", refere o clube, em comunicado.



Rafael Euclides Soares Camacho tem 19 anos, 1,75 metros, 68 quilos e joga pelo lado direito do ataque.

Na última temporada jogou na equipa sub-23 do Liverpool, mas foi chamado várias vezes para a equipa principal por Jurgen Klopp, onde fez um jogo na Liga inglesa.

Rafael Camacho representou as seleções jovens de Portugal e passou pela formação do Sporting, Manchester City, Real Massamá e do Liverpool.

O extremo é a segunda contratação anunciada esta quinta-feira pelo Sporting, que horas antes tinha garantido o concurso do defesa direito francês Valentin Rosier.

De saída do Sporting está Mama Baldé, que assinou por três temporadas com os franceses do Dijon, antiga equipa de Rosier.