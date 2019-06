Corrupção. Ex-procuradora Joana Marques Vidal diz que o "Estado está capturado"

A ex-pocuradora-geral da República defendeu, esta sexta-feira, que é inegável a existência em Portugal de redes que capturaram o Estado e se mantêm ativas na prática de actos ilícitos.

Em entrevista à Renascença, Joana Marque Vidal destaca “redes de corrupção e de compadrio, nas áreas da contratação pública” que se disseminam entre vários organismos de ministérios e autarquias.

“Há efetivamente algumas redes que capturaram o Estado e que utilizam o aparelho do Estado para a prática de atos ilícitos e, felizmente, algumas estão a ser combatidas, mas outras continuam a fazer isso e há até outras que começam”, explica.

“Se nós pensarmos um pouco naquilo que são as redes de corrupção e de compadrio, nas áreas da contratação pública, que se espalham às vezes por vários organismos de vários ministérios, autarquias e serviços diretos ou indiretos do Estado, infelizmente nós estamos sempre a verificar isso”, acrescenta.

A ex-procuradora-geral da República nega, no entanto, uma visão catastrófica sobre o fenómeno da corrupção em Portugal.

“Eu não tenho, de maneira nenhuma, uma ideia catastrófica de que toda a gente é corrupta e que todas as autarquias são corruptas e que todos os políticos são corruptos. Não tenho nada essa ideia. Sou, aliás, uma defensora de que os partidos são um elemento essencial da democracia. Poderemos depois discutir se deviam estar mais abertos ou menos abertos, autorregenerem-se, não serem tão complacentes com certos tipos de atividades, mas isso é outro tipo de discussão”.



Joana Marques Vidal retoma, assim, uma afirmação que fez no início do seu mandato como procuradora-geral da República, em entrevista à Renascença e ao jornal Público. Diz, contudo, que hoje usaria o plural - Há redes de corrupção instaladas no Estado e não apenas uma rede, como afirmava em 2015.

“Temos que reconhecer que estas redes existem. A única coisa que acrescentaria ao que disse nesse dia era pôr um “s” à frente da “rede””, concluiu.