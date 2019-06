Mama Baldé no Dijon por três temporadas

O Dijon anunciou que Mama Baldé assinou um contrato de três temporadas com o clube francês, até 2022.

O extremo de 23 anos, que pode também desempenhar a função de lateral-direito, ruma ao clube francês da Ligue 1, no negócio que vê Rosier assinar pelo Sporting.

Mama Baldé vai juntar-se aos trabalhos de pré-época do Dijon depois de terminada a caminha na CAN com a seleção da Guiné-Bissau.

Formado no Sintrense e Sporting, Mama Baldé começou a chamar à atenção quando rumou ao Desportivo das Aves, por empréstimo, em 2017/18. Esta época, foi uma das principais figuras da equipa, com 10 golos em 35 jogos.