Espanha e Alemanha marcam presença na final do Europeu sub-21

Espanha e Alemanha confirmaram, esta quinta-feira, presença na final do Europeu de sub-21, disputado em Itália.

A seleção espanhola bateu a França por 4-1. Mateta deu a vantagem inicial aos gauleses, mas Roca, Oyarzabal, Dani Olmo e Borja Mayoral garantiram a passagem.

A Alemanha também venceu de forma convincente a Roménia, por 4-2. Waldschmidt e Amiri bisaram para a "mannschaft". Os dois golos de Puscas, do lado da formação romena, não evitaram a derrota.

A final disputa-se no domingo, às 19h45, no Estádio Friuli, em Udine. Portugal não marcou presença nesta fase final, após perder o "play-off" de acesso para a Polónia, no último ano.