Brahimi e Slimani não saem do banco na vitória da Argélia

A Argélia venceu o Senegal por 1-0, no segundo jogo da fase de grupos da Taça das Nações Africanas (CAN).

Yacine Brahimi, ainda jogador do FC Porto, e Islam Slimani, antigo jogador do Sporting e recentemente associado a um regresso a Alvalade, ficaram no banco de suplentes.

Halliche, defesa-central do Moreirense, também não foi opção. O único golo da partia foi apontado na segunda parte, por Belaili, assistido por Feghouli.

A seleção argelina soma agora seis pontos e está muito próxima de garantir a passagem à próxima fase.

Outros resultados:

Madagascar 1-0 Burundi