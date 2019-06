FC Porto e Sporting conhecem adversários na Liga dos Campeões de andebol

O FC Porto e o Sporting conheceram, esta quinta-feira, os adversários na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões de andebol.

Os dragões terão os dois finalistas da última edição pela frente, o Vardar e o Vezprém, para além do Kielce, Kiel, Montpellier, Zaporozhye e Meshkov Brest.

Já o Sporting está sorteado no grupo C, com apenas seis equipas, e vai medir forçar com o Savehof, Tatran Presov, Cocks, Rebotnik e Bidasoa Irun.

Os grupos:

Grupo B

Vardar (Macedónia)

Veszprém (Hungria)

Kielce (Polónia)

Meshkov Brest (Bielorrússia)

Motor Zaporozhye (Ucrânia)

Montpellier (França)

FC Porto (Portugal)

Kiel (Alemanha)





Grupo C:

IK Savehof (Suécia)

Tatran Presov (Eslováquia)

Cocks (Finlândia)

HCE Rabotnik (Macedónia)

Bidasoa Irun (Espanha)

Sporting (Portugal)