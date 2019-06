Sporting anuncia Rosier. Mama Baldé segue para o Dijon

O Sporting anunciou a contratação do defesa Valentin Rosier, proveniente do Dijon, num negócio que verá Mama Baldé seguir no sentido oposto, a título definitivo.

O lateral-direito internacional sub-21 francês assinou um contrato válido por cinco épocas, até 2024, e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O clube não confirma os valores do negócio, que terá sido feito por cerca de cinco milhões de euros, mais a transferência, em definitivo, de Mama Baldé.

Rosier já tinha sido confirmado no clube pelo jornal do clube, esta quinta-feira de manhã. Rosier, de 22 anos, fez 19 jogos na equipa principal do Dijon na última época.

Em declarações nas redes sociais do Sporting, o lateral mostrar-se orgulhoso por chegar a Alvalade, onde vai envergar a camisola 19: "Estou muito orgulhoso por estar no clube. Farei o máximo para trazer o máximo de títulos possíveis".

Mama Baldé brilhou na última temporada no Desportivo das Aves, por empréstimo do Sporting. O guineense alinha como lateral-direito, ou como extremo, posição que desempenhou frequentemente na equipa do Aves. Apontou 10 golos e três assistências em 35 jogos.

O defesa é o terceiro reforço confirmado do Sporting, depois de Luís Neto e Luciano Vietto.