Sérgio Conceição interessado no cargo no Newcastle, garantem em Inglaterra

Sérgio Conceição pode estar interessado em deixar o FC Porto para assumir o cargo de treinador no Newcastle, garante a "Sky Sports".

Para além do interesse do treinador portista, a publicação garante também que Sérgio integra a longa lista de nomes que o clube aponta como substitutos de Rafael Benítez. Ainda assim, o clube do norte de Inglaterra não fará abordagens por qualquer treinador até ao contrato de Benítez terminar, no final do mês.

Nos últimos dias, a "Sky Sports" tem anunciado vários treinadores interessados no cargo, nomeadamente Claudio Ranieri e Van Bronckhorst. José Mourinho esteve também associado, mas garante que não está interessado.

Rafael Benítez chegou ao Newcastle no final da época 2015/16, e deixa o clube depois de não chegar a acordo para renovar contrato. Depois de vencer o Championship, conseguiu duas manutenções consecutivas, em épocas com pouco investimento no plantel por parte da direção, que estará na iminência de vender o clube.

Sérgio está no FC Porto desde 2017/18, onde venceu um campeonato e uma Supertaça Cândido de Oliveira. O técnico tem contrato com o clube por mais duas épocas, até 2021.