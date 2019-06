Legislativas. Jerónimo diz que deputados da CDU não foram "afastados nem despedidos"

O líder do Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, justificou esta quinta-feira a rotação de deputados da CDU para círculos de difícil eleição nas legislativas de outubro, entre os quais está Heloísa Apolónia.



É preciso reforçar em votos e deputados nos círculos onde a coligação elege e noutros onde não elege, defende o líder do Partido Comunista.

Jerónimo de Sousa, cabeça de lista por Lisboa, falava numa sessão pública de apresentação dos candidatos pelo distrito às legislativas. Defendeu, por exemplo, a transferência de Heloísa Apolónia, dos Verdes, para Leiria.

“E não é que, de repente, camaradas deputados e a nossa amiga dos Verdes Heloísa Apolónia, que livremente aceitaram essa exigência audaciosa e audaciosa tarefa, se viram confrontados com notícias de que teriam sido afastados e até despedidos, com cínicos elogios de serem deputados de cinco estrelas. E agora, camaradas, quantas vezes esses tais deputados que são de cinco estrelas foram silenciados, marginalizados, na sua intervenção e no seu papel na Assembleia da República”, criticou o líder comunista.

Jerónimo de Sousa, que falava de improviso, admitiu que a coligação CDU está a candidatar quadros valiosos em círculos onde nunca elegeu, lançando farpas sobre o que seriam os comentários se fossem outros partidos a renovar desta maneira.

“Vejam lá camaradas e amigos, se fossem outros a fazê-lo, e estou a pensar nalguns, eu faço ideia: ‘renovação, audácia, refrescamento, risco’. Pois, para nós, lá vem a notícia da manhã, que nós queremos mandar embora alguns candidatos cabeças de lista por outros distritos, não dizendo: se estão de acordo que eram tão bons tão bons tão bons, então fiquem sabendo que eles era bons aqui em Lisboa ou em Setúbal, como seriam bons em Leiria ou Viana do Castelo”, atirou Jerónimo de Sousa.

O líder comunista concluiu que não há deputados eleitos por antecipação e que a CDU parte para as legislativas com a confiança em todos os círculos eleitorais.